Mound Hill Cemetery releases interment report

EATON — Mound Hill Cemetery in the City of Eaton, has released its annual report of interments for 2017.

Total interments for the year was 71. There were 72 burials in 2016. The following is a list of the burials in Mound Hill Cemetery in 2017:

January: Mary Lou Bailey, 82: Rebecca L. Moysey, 61; Kenneth E. Ressler, 92; Carles F. Gilliam, 64; Melvern C. Hoff, 79; Jean A. Hoff, 94; Alan L. Brennaman, 71; Marion L. Fudge, 83.

February: Sarah Jane Poos, 99; Harold R. Bresher, 92; Louis A. Deneau, Jr. 90; Caryl L. Thomas, 94.

March: Sally Lou Miller, 81; Dale B. Clark, 87; Terry L. Worley, 68; Harriet Ann Moysey, 88; Sha-Ann M. Dailey, 47; Mary Rita Hardin, 79; Rosa Catherine Phillips, 91.

April: Frances Maridene McCloud-James, 84; Kandy K. Kelly, 50; Joseph R. Jones, 50; Jeanne R. Schwartz, 88; Valerie L. Short, 37; Gerald A. Davis, Sr. 73; Willard D. Childers, Jr. 72; Eileen F. Markey, 96.

May: Sandra S. Ball, 72; Richard L. Cooper, 96; John W. Hartwig, Jr. 64, James J. Hartwig, 54; Nancy Yost, 83.

June: Willis Vernon, 74; Ronald “Tony” McGuire, 50; Dorothy Bugher0O’Malley, 88; Marjorie J. Johnson, 89; Paul E. Land, 69; Judith A. Lambert, 68.

July: Charles J. Cox, 83; Laverna Napier, 79; Margaret E. Weisenbarger, 99; wanda L. Reece, 89.

August: Emory B. Brannan, Jr. 64; Phyllis J. Johnson, 77; Susannah E. Aukerman, 94; Lincoln James Klingensmith, 12d; Donna L. Lehman, 94; Wayne A. Gilbert, 76.

September: William H. Campbell, 95; Freda Kellenbarger, 94; Timothy Hickman, 76.

Obtober: Mildred L. Bell, 97; Robert L. Payne, Jr. 73; Melvin A. Rohlfs, 90; James W. Koeller, Jr. 73.

November: Bruce E. Hubbard, 69; Norma Lee Shively, 82; Morris L. Fudge, 70; Donald A. Othersen, 83; Cecilia G. Thomas, 68; Teri D. Rossman, 61; Marilyn M. Genao, 78; Cranston Carlisle, 55; Jerry L. Grim, 76; Beatrice M. Amburgey, 89; Ronald E. Rodeffer, Jr. 52.

December: Toby L. Sandlin, 58; Larry D. Cunnagin, 69; Mary L. Houser, 92; Honey Lou Pitsinger, 90; Ralph H. Drew, Jr. 94.