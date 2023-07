Brookville High School is located at 1 Blue Pride Dr. Call (937) 833-6761. File photo

BROOKVILLE — Brookville High School has released the names of students that achieved honor roll status during the 4th quarter.

All students achieving a grade point average of 3.33 or above attending the high school or the Miami Valley Career Technology Center will be recognized for excellent achievement. *Denotes High Honors – 3.7 or above.

The following students have been recognized for Quarter 4:

12th Grade: Kylee Aponyi, *Noelle Bench, *Kyle Bland, *Keegan Bone, *Jesse Boyd, *Christopher Bronner, *Sophie Brooks, *Vincent Brookshire, *Chelsea Brown, Joshua Brown, *Wyatt Brownfield, *Penny Calhoun, *Timothy Cartwright, *Julia Cavey, *Mason Combs, *Joshua Cooper, *Timothy Davis, *Bailey Denlinger, *Mya Doles, *Brycen Dull, *Karson Ebbing, *Sarah Flora, *Avery Florkey, *Jaclyn Fye, *Maggie Gebhart, *Christopher Gibson, *Alyssa Greene, *Grace Haas, *London Haberl, Aiden Heimer, *Laney Herbert, *Hannah Hoops, *Jake Jennings, *Jocelyn Jewett, Logan Jones, *Dylan Keller, Tyler Ketchen, *Sophia Kowler, *Grady Lamb, Taylor Lockard, *Drake Long, *Aelicity Maiden, *Sierra May, *Paxton Miracle, *Joshua Mitchell, *Isabel Monnig, *Leah Neff, *Andrea Paletta, *Madison Peters, Megan Saylors, *Grace Sidaras, Bronson Stacy, *Shane Stierwalt, Zachary Swinning, Caleb Szwec, *Brandon Waggoner, Luke Watkiins, *Emma Watt, *Brody Webb, *Brandon Weyer, *Lexie Williams, *Talon Williamson, Madison Wilson, *Danielle Winner, *Taylor Young.

11th Grade: *Bree Albertson, *Briana Andel, Kayde Baker, *Lily Bang, *Jackson Bench, *Alexandria Bickel, *James Booth, *Lucas Byrne, *Rita Carey, Braden Chambers, *Sherlock Chen, *Cole Crabtree, *Melina Davidson, *Kory Davis, *Rowan Deardurff, Hayden Deitzer, Nichole Deshong, *Luke Dolan, Stephen Drake, *Jaycee Dull, *Isaiah Early, *Samuel Fullenkamp, *Kara Gardner, Paige Gardner, *Liela Haberl, *Kilie Hapmton, *Nora Harsh, *Ashlee Haupt, *Addison Hern, *Grace Hinton, *Isabelle Holp, *Andrew Holt, *Seth Hoover, Austin Iaquinta, *Alexander Kidwell, *Aidan Kimmel, *Landon King, *Elijah Kirchhofer, *Lauren Kokladas, *Austin Lackey, *Keira Larano, *Hailey Lightcap, *Maddie Linze, *Melina Lucente, *Molly Luebke, *Logan McKown, Keegan Mehr, Aidan Naber, *Laura Robbins, *Makenzie Roesser, *Ryland Smoot, *Gracie Smyer, Tyler Snow, *Trevor Stammen, *Abagail Stanoikovich, Owen Sucher, *Johnna Szkudlarek, *Mary Tarkany, *Marin Thom, *Jayden Tolle, *Mary Tolle, *Elijah Ward, Karley Warner, *Alex Weidner, *Aiden White, *Caleb Wilder, *Alaina Wilmouth, *Jenna Wissinger, *Jace Wood, *Lily Zimmerlin.

10th Grade: *Walter Adams, *Kennedy Allen, *Summer Allen, Ian Baker, Jacob Balcom, *Dylan Ballin, *Trisin Bihn, *Holly Bishop, *Jolie Bittorf, Gideon Blevins, *Aleah Bloomfield, *Ava Brandeberry, *Carson Brockman, *Keegan Brownfield, *Marek Brownfield, Isabella Bruns, Kaydence Bryan, *Grace Burton, *Adriana Caraman, *Ryan Clemmons, Alexandra Corder, *Ethan Dailey, *Ella Dickerson, Chaynse Eby, *Emily Etter, *Hunter Gardner, Presley Garrett, *Hunter Gibson, *Zachary Gibson, Trinity Goss, Colton Harris, *Ava Helser, *Alaina Hinze, *Jacob Holland, *Matthew Holland, *Payton Holp, *Anela Hoops, *Coy Hyre, *Laci Jerome, *Hayden Jones, Madison Ketchen, *Daisy King, *Dominick King, *Jackson Kleismit, Mackenzie Lingle, *Ariane McCutcheon, *Dylan Meyers, *Allyson Miller, *Emily Miller, *Morgan Miller, *Dane Moore, *Ella Nutter, *Jordyn Oliver, *Lukas Osswald, Drasti Patel, *Troy Peak, *Garrett Peters, *Hope Polster, Brooke Puskas, *Chase Puskas, *Autumn Randall, *Elaine Rhoades, *Logan Ricciardi, *Alex Richardson, *Alexis Richardson, *Braden Risser, *Imani Salmon, Allee Samons, *Trenton Sears, *Kaylee Sexton, *Jonah Sievers, *Xavier Stacy, *Ellie Suggs, *Serenity Suggs, *Grace Taylor, *Kara Thomas, *Kalissa Thompson, *Lucas Tipton, *Ava Ullery, *Nathan Waggoner, *Roman Whorton, *Lane Willoughby, Logan Wright, *Savannah Young, *Scott Young

9th Grade: *Ava Abshire, *Calvin Allen, *Madeline Allen, *Aubrey Andel, *Abigail Applegate, *Logan Barr, *Elizabeth Baughman, *Ethan Bench, *Josey Bihn, *Landon Bihn, *Matthew Booth, *Isaac Brown, Thomas Brown, *Paloma Carey, Aiden Chandler, Gabriel Combs, Ayden Cowens, *Arabella Cummins, *Maura Cunningham, *Lily Dailey, *Lexy Dehaven, *Brooke Denlinger, *Lauren Eller, *Greyson Florkey, *Gavin Freeman, *Abigail Fullenkamp, *Hannah Gayman, Cara Haas, *Blake Hardin, *Evan Hardin, *Maya Haydon, *Calli Helton, *Shawn Holderman, *Eva Holler, Mallory Hoover, *Sydney Hudnall, *Ava Hutchinson, *Luke Hyre, *Dale Inman, *Destiny Jones, *Kylee Jones, Dillon Ketron, Richard Lingle, *Quinn McCoy, Baylee McNew, *Avery Miller, *Erin Moler, *Darsh Patel, *Evan Pentecost, *Ava Peters, *Von Price, *Rylie Prince, *Brenna Reed, *Lyndsay Reed, Callahan Riley, Jamison Roberts, *Cheyanne Sammons, *Christian Seitz, *Grace Siple, *Braeden Smart, *Sydney Sprada, *Alex Stacy, *Blake Stacy, *Madelyn Tarkany, *Alyssa Taylor, *Trent Lucas, *Jace Vance, *Daelon Wackerman, *Lindsay Watkins, *Aedan Welch, *Sienna White, *Gracie Wilder, *Jackson Wintrow, Auroara Wiseman, *Quinn Woehl, *Grant Yonkers.