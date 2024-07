Brookville Intermediate School Honor Roll

BROOKVILLE — The following students in grades 4 – 8 have been named to the Honor Roll during the fourth quarter at Brookville Intermediate School.

8th Grade

Honor Roll with Distinction (4.0 GPA): Joseph Jenkins, Austin Schmidt, Kaylee Haupt, Abigail Lucous, Libby Nutter, Paige Young, Sophia Holderman, Taylor Kleismit, Cayleigh Tipton, Timothy Moler, Claire Harsh, Nora Dunkle, Riley Lake, Colton Dorsey, Blake Sprada, Xavier Hummel, Kinley Kummer, Kyle Peak, Haley Crabtree, Elliott Peters, Jacob Zimmerlin, Bella Miller, Jolie Gudorf, Ella Renner, Ava Combs, Helena Brown, Seraphine Deardurff, Allison Call, Makenna Jones, Lucas Mundhenk, Liam Horn, Warrick Deardurff, Brianna Iker, Logan Waggoner, Kyzek Wolf, Mildred Lara.

Honor Roll (3.33 GPA or above): Trent Barr, Samuel Seitz, Kaylynn Crowe, Claire Rhoades, Bradley Thomas, Nicholas Rike, Claire Pugh, Ryan Williams, Malachi Brown, Cheyenna Shields, Rosaleigh Landis, Noah Zimmerlin, Mallory Arnett, Logan Hill, Khloe Coffey, Reed Watson, Austin Pentecost, Nathan Rike, Dane Dunkle, Waylon Woodworth, Hailey Jerdon, Jonah Collins, Jocelyn Brooks, Jaylee Brooks, Ethan Ellis, Bennett Friedlander, Lucas Chambers, Zane Kump, Aribella Huggins, Cohen Longley, Stella Prince, Kenley Danks, Kekoa Hoops, Kylee Kidd, Parker McWhirt, Jordan Hill, Charles Lovett, Wyatt Dickerson, Willow Haas, Elizabeth Etter, Sloan Cano.

7th Grade

Honor Roll with Distinction (4.0 GPA): Miles Bland, Kinley Ebbing, Raegan Burchfield-Griffith, Kate Haydon, Leah Miller, Khloe Wrightsman, Madyson Combs, Blake Grover, Jonah Rhodes, Isaac McSurley, Olivia Shelton, Marissa Hemmerich, Evan Allen, Lexi Wright, Maci Warner, Oliver Wells, Maximus Fent, Lilly Schell, Lillian Stephan, Presley Black, Olivia Sines.

Honor Roll (3.33 GPA or above): Layla Risser, Calen Robinson, Lilly Osswald, Elias Purcey, William Gillespie, Hannah Russell, Addalyn Simonds, Coltim Minnich, Nyla Cash, Mykah Longley, Michael Brockman, Lucy Hoover, Hailee Helton, Grant Kettlehake, Jonathan Thomas, Levi Brombaugh, Jaiden Burrows, Sydney Randall, Cooper Batteiger, Layla Norman, Bella George, Wyatt Sexton, Micale Boothe, Tyler Tait, Brooke Reed, Scarlett Robbins, Magdelen Peters, Aaron McClure, Uriah Brown, Lucas Snow, Jaxson Jewett, Ava Moore, Geovanny Mercado, Lucas Thompson, Austin Sampson, Ayvah Bush, Braylon Slayton, Kagan Metcalf, Ayden Hofferbert, Sophia Smith, Mackson McKellar, Brody Hardin, Kenley Clark, Mckenzie Means.

6th Grade

Honor Roll with Distinction (4.0 GPA): Kade Thompson, Allison Morris, Tad Palmer, Mason Trimble, Sofia Wright, Peyton Osswald, Ella Steinbrunner, Alexis Baughman, Corbin Doles, Brooklyn Nawroth, Kathryn McKinsey, Eli Jackson, Chloe Thomas, Jacob Thomas, William Hardin, Gracie Albert.

Honor Roll (3.33 GPA or above): Elizabeth Mary, Graycin Freeman, Addison Stammen, Lillian Brown, Jillian Hinze, Grant Goffena, Owen Barger, Maci Caudill, Elin Stockslager, Bailey Weatherly, Addison Donaldson, Noah Stanley, Addilyn Arnett, Madison Post, Savannah Williams, Parker Chadwell, Lillie Mullins, Peyton Class, Elizabeth Sievers, Avianna Taylor, Carol Thomas, Dane Price, Anthony Petry, Jamaal Salmon, Nathan Ehler, Larkyn Brannock, John Hines, Emmett Bartley, Ryan Taylor, Lucy Ullery, Caleb Wilder, Avery Wolf, Liam Malone, Braxton Bentlage, Kadin Ferris, Kami Romine, Ashley Schmidt, Cohen Music, Benjamin Seitz, Gavin Ellis, Sophia Whiteaker, Reagan Eagle, Madison Herr, Grant Holler, Hayden Hartmier, Waylynn Hopkins, Jonah Watson, Catalina Purcey, Riley Eason, Brock Chinn, Evelyn Lux, Dalton Coleman, Cheyenne Benton, Aaron Kirkland, Alaina Reitz.

5th Grade

Honor Roll with Distinction (4.0 GPA): Bentley Renner, Phillip Brandon, Gunner Peters, Xander Delauro, Silas Barnett, Wren Balazs, Mason Beach, Caleb Dorsey, Audrey Goffena, Trenton Holcomb, Henry Holm, Ta’mareon Hurst, Ava McSurley, Elizabeth Peters, Kalei Robinson, Anne Saito, Ava Shelton, Logan Wintrow, Maxton Savage, Ethan Brown, Cooper Arnold, Maximilian Erwin, Jacob Stephan, Jaxson Lowe, Noah Ashcraft, Blake Yorde, Levi Mufford, Isabella Crawford, Kaylin McKellar.

Honor Roll (3.33 GPA or above): Luke Hummel, Gianni Palo, Luke Ballin, Aubrey Jones, Branson Clark, Alaina Fitch, Wyatt Schreyer, Grayson Zirkle, Maxwell Copley, Bryce Mundhenk, Adam Easom, Londyn Wheetley, Avery Watkins, Edee Stockslager, Abriella Dennis, Adalyn Henderson, Burke Henderson, Jemma Smith, Fiona Ducharme, Elijah Ashcraft, Jocelyn Wysong, Nadia Herandez, Janelle Vince, Bo Nutter, Lathan Keipper, Micah Manis, Jacob Fullenkamp, Elyn Stacy, Cayla Collins, Alexzander Brannan, Griffin Craig, Peyton Averill, Caden Wolf, Liam Miller, Capen Bailey, Xander Prince, Haven Schenck, Hunter Benson, Andrew Bartley, Sarah Wheetley, Roxanne Marshall, Kyree Williams, Anderson Whitsel, Jaden Dankworth, Lilyana Gunstream, Caleb Potter, Gracie Mae Smith, Karson Vanzant, Jayden Roark, Bentley Adams, Evelyn Swartz, Adelyn Watkins, Georgia Poffenberger, Colton Schell, Elias Miller, Oakley Galloway, Callie Cecil, Ellie Rainer, Noah Peters, Arisa Smith, Sean Woodman, Nola Hatton, Adonia Mercado, Riley Cecrle, Rowan Harris, Jayden Cramton, Zoey Unger, Ezekiel Warner, Colton Durcharme, Maddox Hess, Bentley Harris, Nicole Glissmeyer, Olivia Smyer.

4th Grade

Honor Roll with Distinction (4.0 GPA): Adilyn Lux, Laina Curry, Cooper Barger, Lennon Sucher, Hannah Morris, Brody Wright, Layne Trent, Samuel Booth, Emma Askins, Clay Coleman, Logan Combs, Nora Goffena, Peyton Hines, Quinn Freeman, Brynn Hubley, Ava Johnson, Wyatt Klosterman, Elijah Rhodes, Wade Russell, Reece Sampson, Valerie Shepherd, Kinsey Strunks, Claire Weaver, Morgan Quattro, Jaxon Baden, Nixon Kemmer, Mila Cano, Chase Nawroth, Elliot Shepherd, Lilah Boshart, Kelly Welch, Kendra Welch, Ava Coen, Owen McWhirt, Jax Black, Hannah Fisher, Ronald Horn, Abel Brombaugh, Anna Cottrell, Annette Aguon, Braxton Easterling.

Honor Roll (3.33 GPA or above): Samuel Friedlander, Ava Weller, Isaac Mayrer, Sylvia Longley, Corryn Snider, Penelope Stacy, Duke Ashworth, Dallyz Smith, Easton Abshire, Chase Collins, Owen Brumage, Henry Class, Eislyn Zimmerman, Zachary McGhee, Fynlee Taylor, Joshua Roof, Brenna Denlinger, Ella Gordon, Kelsey May, Presley Hall, Peyton Coffey, Raelynn Phillips, Brantley Winterbotham, Lillyana Sampson, Benjamin Johnston, Sawyer Hochwalt, Braxton Johnson, Presley Collier, Benjamin Thomas, Roarke Morrell, Jackson Hampton, Bentley Lloyd, James Wysong, Aubrey Gratsch, Rylan Minnich, Olivia Shepherd, Makinley Young, Ethan Miller, Karlie Mulkey, Gavin Cowens, Hadley Scanlan, Hayley Aytes, Douglas Eggen, Dylan Eggen, Liium Collins, Grace Gillespie, Jason Williams, Corbin O’Neill, Brooklyn Savage, Isaiah Surber, Maddox Martin, Chloe Shiverdecker, Kendall Dyer, Chloie Lake, Trinity Irwin, Olivia Quattro, Mia McNew, Alexander Randall, Beau Kougher, Gracie Arnett, Tegan Taylor, Izabella Lingle, Alex Goertemiller, Emerson Esterline, Ava Holcomb, Branton Thompson, Aila Bone, David Albert, Lynnox Haley, Aviah Armstrong, Hannah Nelson, Nathan Jackson.