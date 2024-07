Brookville High School quarter 4 Honor Roll

BROOKVILLE — The following students have been named to the honor roll during the fourth quarter at Brookville High School, including students attending MVCTC. To qualify for the honor roll students must achieve a 3.33 GPA or above.

*Denotes High Honors – 3.7 or above.

12th Grade

*Bree Albertson, *Briana Andel, *Kayde Baker, *Jackson Bench, *James Booth, Ashlyn Buerk, *Lucas Byrne, *Rita Carey, *Sherlock Chen, Alyvia Cline, *Cole Crabtree, Shyanne Dankworth, *Melina Davidson, Connor Davis, *Kory Davis, *Rowan Deardurff, *Luke Dolan, *Jaycee Dull, *Isaiah Early, *Gabriel Fields, *Sam Fullenkamp, *Paige Gardner, *Caleb Griffy, Kilie Hampton, *Nora Harsh, *Ashlee Haupt, *Addison Hern, Grace Hinton, *Ariana Hodge, Isabelle Holp, *Andrew Holt, *Seth Hoover, *Alexander Kidwell, Aidan Kimmel, Landon King, *Elijah Kirchofer, *Lauren Kokladas, *Austin Lackey, Keira Larano, *Hailey Lightcap, *Melina Lucente, *Molly Luebke, Hayden McQueen, *Keegan Mehr, Claire Michael, Aidan Naber-Polston, Andrew Rieder, Laura Robbins, Mackenzie Roesser, Othniel Shupert, *Ryland Smoot, Gracie Smyer, *Trevor Stammen, *Abigail Stanoikovich, *Desiree Sweeten, *Johnna Szkudlarek, *Mary Tarkany, *Marin Thom, Jayden Tolle, *Mary Tolle, *Elijah Ward, *Karley Warner, *Alex Weidner, Caley Welch, *Aidan White, Caleb Wilder, *Alaina Wilmouth, *Jace Wood, *Lily Zimmerlin.

11th Grade

*Walter Adams, Kennedy Allen, *Summer Allen, *Jacob Balcom, *Dylan Ballin, *Tristin Bihn, *Holly Bishop, Jolie Bittorf, *Gideon Blevins, *Aleah Bloomfield, *Ava Brandeberry, *Carson Brockman, *Trenton Brooks, *Keegan Brownfield, *Marek Brownfield, Isabella Bruns, Kaydence Bryan, Jac Buckner, *Grace Burton, *Ryan Clemmons, Alexander Corder, Ethan Dailey, Blaine Dalton, *Ella Dickerson, *Chaynse Eby, Kenton Entingh, *Emily Etter, *Hunter Gardner, Presley Garrett, Hunter Gibson, *Zachary Gibson, Tide Hamilton, Colton Harris, *Ava Helser, Emily Hernandez, Alaina Hinze, *Jacob Holland, *Payton Holp, *Anela Hoops, Brady Hutton, *Coy Hyre, *Laci Jerome, *Hayden Jones, *Madison Ketchen, *Daisy King, Dominick King, *Jackson Kleismit, Kira Maiden, *Ariane McCutcheon, Emma McVey, *Dylan Meyers, Allyson Miller, *Emily Miller, *Morgan Miller, Owen Monnig, *Dane Moore, *Ella Nutter, *Jordyn Oliver, *Lukas Osswald, Drasti Patel, *Troy Peak, *Garrett Peters, *Brooke Puskas, *Chase Puskas, *Autumn Randall, Elaine Rhoades, *Logan Ricciardi, *Alex Richardson, *Alexis Richardson, *Imani Salmon, *Allee Samons, *Jason Schaaf, Aviram Schuman, *Trenton Sears, *Kaylee Sexton, *Jonah Sievers, *Xavier Stacy, *Ellie Suggs, *Grace Taylor, *Kara Thomas, Kalissa Thompson, *Lucas Tipton, *Nathan Waggoner, *Roman Whorton, *Lane Willoughby, *Logan Wright, *Savannah Young, *Scott Young.

10th Grade

Brianna Abrams, *Ava Abshire, *Calvin Allen, *Madeline Allen, *Aubrey Andel, *Abigail Applegate, *Logan Barr, Josey Bihn, *Matthew Booth, Isaac Brown, *Thomas Brown, *Parker Calhoun, *Paloma Carey, Aiden Chandler, Gabriel Combs, Kyla Creech, *Arabella Cummins, *Maura Cunningham, Brooke Denlinger, Kaden Ebbing, *Lauren Eller, Levi Evans, *Greyson Florkey, Emma Fokkink, *Gavin Freeman, *Abigail Fullenkamp, *Hannah Gayman, *Cara Haas, *Evan Hardin, *Maya Haydon, *Calli Helton, Breona Hill, *Shawn Holderman, *Eva Holler, *Mallory Hoover, Lucas Horn, Sydney Hudnall, Julia Humphrey, *Luke Hyre, *Dale Inman, Peyton Izor, Destiny Jones, *Kylee Jones, Dillon Ketron, *Sylvia Manis, *Avery Miller, *Erin Moler, *Reed Oppie, *Darsh Patel, *Evan Pentecost, Ava Peters, *Lyndsay Rieder, *Callahan Riley, *Jamison Roberts, *Cheyanne Sammons, Brody Schondelmyer, Christian Seitz, *Braedan Smart, *Sydney Sprada, *Alex Stacy, *Blake Stacy, *Madelyn Tarkany, *Alyssa Taylor, *Lucas Trent, *Jace Vance, *Daelon Wackerman, *Lindsay Watkins, *Aedan Welch, *Sienna White, *Lily Williamson, Jackson Wintrow, *Quinn Woehl, *Grant Yonkers.

9th Grade

Romip Aguon, Savannah Alexander, *Ayden Arnold, *Mason Arnold, Victoria Chafin, *Chloe Christian, Wyatt Class, *Jacob Cooper, *Ellie Dafler, *Rylan Eagle, *Katherine Ehler, *Mikayla England, *Lukas Fokink, *Lily Gebhart, *Adalyn Hampton-Izor, Addison Harris, *Grace Harsh, *Addison Hemmerich, *Coen Henderson, *Ryan Hensley, *Mason Kincaid, *Alyssa Lackey, *Megan Luebke, *Kolton Marshall, Evan Means, Ella Miller, *Mallory Mitchell, Cora Monnig, Isabella Norton, *Skyler Osswald, *Bree Pannill, *Johnathan Polster, *Cambell Prinz, *Sara Rhoades, *Alayna Risser, *Kenli Romine, *Malik Salmon, Alexander Savage, *Madison Schneider, Jackson Selby, Nicholas Sousouris, *Andrew Stammen, Aubriella Starnes, *Caleb Stephens, *Mackenzie Tait, *Joshua Tullis, Graham Vaughn, *Blake Vedder, *Lia Viernes, *Kira Volk, *Mina Volk, *Breanne Welch, *Lorelai Wells, *Reilly Wheetly, *Lucy White, *Cameron Wolf, *Kendall Wysong, *Henry Zimmerlin.