PREBLE COUNTY — A processional was held on Monday, Sept. 19, for fallen Richmond Police Officer, Seara Burton, who passed away on Sunday, Sept. 18. Numerous law enforcement agencies joined the processional escorting Burton’s remains from Dayton, Ohio, to Richmond, Indiana, via I-70 West.

Reach Nathan Hoskins at 937-683-4057 and follow on Twitter @NathanHoskins13

