EATON — The Preble County Board of Developmental Disabilities’ 2022 Community Track-N-Treat event was held on Tuesday, Oct. 11, and delighted hundreds of participants. According to organizers, the event was a huge success thanks to the over 60 community partners and businesses and dozens of student and adult volunteers. At least 250 families attended with over 450 children. More than 1,000 people enjoyed the 1980s-themed event held at the A.S.K. Playground on N. Maple Street in Eaton.

https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6164.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6168.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6170.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6174.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6179.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6188.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6193.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2022/10/web1_IMG_6194.jpg