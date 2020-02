LEWISBURG — The 26th Annual Preble County Spirit Day competition was held on Sunday, Jan. 26 at Tri-County North High School. Cheerleading squads from all five county schools, from varsity to elementary, as well as a couple of special performances highlighted the event.

