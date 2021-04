Trail hosts Blazer Relays

NEW PARIS — Students from National Trail (NT), Twin Valley South (TVS), Tri-County North (TCN) and Arcanum (AC) took to the track and enjoyed beautiful weather on Tuesday, April 6, as Trail hosted the annual Blazer Relays.

Boys 4×100 Meter Relay

1. TCN – 48.60, 5 points

2. TVS – 49.70, 3 points

3. NT – 49.80, 1 point

4. AC – 50.70

Girls 4×100 Meter Relay

1. AC – 57.10, 5 points

2. TCN – 57.40, 3 points

3. TVS – 57.50, 1 point

4. NT – 1:09.50

Boys 4×200 Meter Relay

1. TVS – 1:40.30, 5 points

2. TCN – 1:42.00, 3 points

3. AC – 1:42.80, 1 point

4. NT – 1:47.00

Girls 4×200 Meter Relay

1. TVS – 2:03.40, 5 points

2. NT – 2:04.00, 3 points

3. TCN – 2:05.40, 1 point

4. AC – 2:05.50

Boys 4×400 Meter Relay

1. TVS – 3:57.10, 5 points

2. AC – 3:58.90, 3 points

3. NT – 4:02.80, 1 point

— TCN – DQ

Girls 4×400 Meter Relay

1. AC – 4:58.00, 5 points

2. NT – 5:02.00, 3 points

3. TVS 0 5:29.90, 1 point

— Tri CouNTy North – DQ

Boys 4×800 Meter Relay

1. TVS – 9:49.60, 5 points

2. AC – 9:53.30, 3 points

3. NT – 10:30.50, 1 point

— TCN – DQ

Girls 4×800 Meter Relay

1. AC – 11:46.40, 5 points

2. TVS – 12:44.20, 3 points

— TCN – DQ

— NT – DQ

Boys 1000 Sprint Medley

1. TVS – 1:45.50, 5 points

2. AC – 1:48.00, 3 points

3. TCN – 1:51.70, 1 point

3. NT – 1:57.80

Girls 1000 Sprint Medley

1. AC – 2:12.60, 5 points

2. TVS – 2:13.00, 3 points

3. TCN – 2:14.20, 1 point

4. NT – 2:42.90

Boys Distance Medley

1. TVS – 14:07.10, 5 points

2. AC – 14:21.20, 3 points

3. NT – 15:30.00, 1 point

— TCN – SQ

Girls Distance Medley

1. AC – 2:12.60, 5 points

2. TVS – 2:13.00, 3 points

3. TCN – 2:14.20, 1 point

4. NT – 2:42.90

Boys Meter Shuttle Hurdle

1. AC – 39.40, 5 points

2. TVS – 40.20, 3 points

— TCN – DQ

— NT – DQ

Girls Meter Shuttle Hurdle

1. AC – 36.60, 5 points

2. TCN – 38.60, 3 points

3. NT – 38.70, 1 point

4. TVS – 41.20

Boys High Jump

1. Ashton Eatherington, AC: 5-04.00

1. Jake Sarver, TVS: 5-04.00

3. Lane Koehl, NT: 5-02.00

4. Mason Shelton, AC: 5-00.00

4. Parker Mershon, TVS: 5-00.00

4. Jacob Ray, NT: 5-00.00

7. Wyatt Via, AC: 4-10.00

7. Tyler Lesh, NT: 4-10.00

9. Matthew Cornett, TVS: 4-08.00

Girls High Jump

— Melanie Kutter, AC: Pass

1. Brylee Simpson, TVS: 1.38m

2. Pearle Rollyson, TVS: 1.22m

3. Abbi Whitesell, NT: 1.12m

4. Elizabeth Welz, NT: 1.07m

4. Regan Weisgerber, NT: 1.07m

Boys Long Jump

1. Joel Hunt, NT: 19-03.00

2. Jake Sarver, TVS: 17-08.00

3. Tyler Wright, TVS: 16-11.50

4. Tyler Pfahler, AC: 16-08.00

5. Darryn Schllabar, TCN: 16-07.00

6. Dominic Lynch, TCN: 15-09.50

7. Caleb Gilland, NT: 15-06.50

8. Jacob Ray, NT: 15-04.50

9. Wyatt Via, AC: 14-04.50

9. Lucas Mahillo, AC: 14-04.50

11. John Allen Coffman, TVS: 11-10.00

Girls Long Jump

1. Kylee Freeman, AC: 12-09.00

2. Azia Singleton, TCN: 12-06.00

3. Makiah Newport, TVS: 11-01.00

4. Lauren Murphy, NT: 10-11.00

5. Ava Bunk, TCN: 10-06.00

6. Teah Harison, AC: 9-07.00

7. Luna Salgado, TVS: 9-03.00

8. Mary Welz, NT: 8-09.00

9. Melanie Kutter, AC: 8-06.00

— Amelia Wharton, TVS: DQ

Boys Shot Put

1. Chase Werling, AC: 42-08.50

2. Ethan Rieman, AC: 40-02.50

3. Eain Parks, AC: 38-04.25

4. Kole Glander, NT: 35-05.25

5. Parker Mershon, TVS: 35-02.25

6. Jacob Clark, TCN: 35-01.25

7. Ben Singleton, TCN: 32-09.50

8. Gaje Lesh, NT: 31-00.50

9. Cole Garza, TCN: 30-02.50

10. Austin Davis, TCN: 27-05.50

11. Alex Grider, TCN: 23-05.50

12. Jack Eversole, NT: 20-09.00

Girls Shot Put

1. Trista Hollinger, AC: 33-01.00

2. Caitlin Gilland, NT: 29-01.00

3. Leah Norton, NT: 28-01.00

4. Shawnee Krull, TCN: 27-01.00

5. Sara Norton, NT: 26-01.50

6. Lexi Madigan, TCN: 23-07.25

7. Kianna Farmer, AC: 22-09.00

8. Lily Marker, TVS: 22-04.00

9. Destiny Moon, TCN: 21-01.00

10. Karter Mccready, AC: 20-01.50

11. Zoe Hicks, TVS: 19-08.00

12. Jasmine Thompson, TVS: 12-06.25

Boys Discus Throw

1. Christian Loveless, TCN: 125-11

2. Andrew Carrell, NT: 103-04

3. Jacob Clark, TCN: 96-01

4. Chase Werling, AC: 95-11

5. Nathan Bottoms, NT: 94-05

6. Ethan Rieman, AC: 93-11

7. Kole Glander, NT: 92-07

8. Vance Wetzel, AC: 87-04

9. Alex Grider, TCN: 77-03

10. Austin Davis, TCN: 64-11

11. Ben Singleton, TCN: 64-00.

Girls Discus Throw

1. Trista Hollinger, AC: 106-00.

2. Shawnee Krull, TCN: 88-02

3. Caitlin Gilland, NT: 83-05

4. Lily Marker, TVS: 79-11

5. Destiny Moon, TCN: 70-11

6. Lexi Madigan, TCN: 70-06

7. Kianna Farmer, AC: 63-03

8. Kylee Grieship, AC: 62-00

9. Leah Norton, NT: 60-04

10. Natalie Osswald, NT: 59-05

11. Zoe Hicks, TVS: 56-04

12. Jasmine Thompson, TVS: 35-06

Twin Valley South’s Tyler Wright competes in the long jump at the Blazer Relays on Tuesday, April 6.

National Trail students get up for the high jump during the Blazers Relays on Tuesday, April 6.

National Trail students get up for the high jump during the Blazers Relays on Tuesday, April 6.