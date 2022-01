Somers Township reports Fairmount Cemetery 2021 burials

CAMDEN — The Somers Township Trustees are reporting there were 49 burials at the Fairmount Cemetery located on Camden Road in Camden, for the year of 2021.

The following individuals were buried:

Ronald E. Kelley, Calvin S. Seals, Mary A. Rader, Robert H. Traylor, James T. Michael, Merle Compton, Debbie R. Shull, Dennis K. Strothman, Donna M. Lawson, Barbara Anne McIntosh, John Robert Vivian, Joann Nickell, Cassandra A. Berry, Jack L. Nickell, Wilma J. Nelson, and Jacqueline K. Nicely.

Also: Barbra K. Caudill, William C. Wilburn, Jeanne G. Flenner, Marilyn J. Feix, Janet A. Miller, Betty J. Nadeau, Beverley Rae Webb, Geneva Faith Sandlin, Paul Clifton Chaney Jr, Donna J. Robinson, Douglas R. Creager, George Keller, Timothy L. Cochran, Donna C. Pittman, James D. Lucas, Cathy L. Riley, and Albert E. Sandlin.

Also: William JR McIntosh, Daniel L. Flenner, William D. Chaney, Errol K. Snowden, Elois C. Johnson, Charlotte Johnson, Hilary E. Whittacker, Benjamin A. Holcomb, Linda Sorrell, Glendon McKinney, Danny G. Witt, Thomas E. Baker, Raleigh Melton, Don L. Klapper, Regina E. Vivian, and Lillie M. Wolfe.