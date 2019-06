EATON — The Preble County Stingrays hosted an inter-squad meet on Thursday, June 6 at the Main Street Aquatic Center. The team was scheduled to begin its season on Tuesday, June 11 at Cardinal Hill. They will host Vandalia on Thursday and will compete in the Darke County Invitational on Saturday.

https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays1.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays2.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays3.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays4.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays5-1.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays6.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays7.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays8.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays9.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays10.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays11.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays12.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays13.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays14.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays15.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays16.jpg https://www.registerherald.com/wp-content/uploads/sites/41/2019/06/web1_stingrays17.jpg