Eaton Middle School honor rolls, students-of-the-month named

EATON — Eaton Middle School last week released its most recent honor roll listings, as well as the names of its November and December Students of the Month.

6th Grade Honor Roll: Chea Abellanosa, Chena Abellanosa, Madalynn Adams, Korbin Arnold, Riley Ashworth, Jakhia Askew, Brody Baugh, Madison Benge, Leo Bennett, Maddison Brister, Wahwasquinae Broome, Bree Brubaker, Addison Butts, Emmalyn Collins, John Corrick, Kacey Creech, Hutchison Cross, Khloe Cruze, Aiden Cummins, Brooklynn Davis, Oliver Drillien, Jordyn Duncan, Greta Eilerman, Kylie Elliott, Makenzie Emrick, Avery Fitch, Patrick Garcia, Owen Garcia, Andrew Garrett, Makayla George, Levi Glowka, Zoey L Hall, Beau Helsinger, Kiptyn Helvey, Hunter Isbell, Morgan Larsh, Gabriella Layne, Olivia Marquez, Tristah Martin, Lauren Maynard, Paul Miller, Harper Moore, Alan Munz, Liam Newton, Dominic O’banion, Adeline O’banion, Isaiah Overholts, Nathaniel Pierce, Kaylie Potter, Mason Rader, Xavier Raisor, Lucille Rambo, Kaydence Resetar, Winry Sandlin, Ota Sano, Rhett Sasser, Kinley Scarce, Mary Schmidt, Jillian Schul, Adilynn Sholler, Brilynn Smith, Konnor Soard, Adalynn Taylor, Lillian Tiller, Reagan Trent, Trystan Walker, Breeana Weadick, Bronson Wing and Isaac Wooddell.

6th Grade Merit Roll: Finnley Bahnweg, Quentin Bean, Cash Bright, Kamryn Cox, Rebecca Gifford, Gavin Kisling, Adrihanna Letner, Leo Massie, Shayla Monebrake, Gracie Morgan, Kyleigh Nickels, Paylin Ogden, Landin Osepchuk, Maizy Powell, Hunter Rossi, Kameron Shaner, Harper Sizemore, Veronica Spencer, Bailey Strike, Shelby Webb, and Megan Yuppa.

7th Grade Honor Roll: Hailey Adams, Madynn Adams, Olivia August, Taurielle Baker, Easton Bill, Hannah Bowling, Bryleigh Bowser, Abigail Browning, Alexander Cass, Adalyn Casteel, Paul Chappel, Matthias Clark, Cherish Combs, Ben Cooper, Alexander Cruze, Ashlynn Darr, Robert Furrey, Maren George, Gracie Gifford, Isaiah Goeke, Adam Gray, Kendal Harvey, Ellison Hause,r Makayla Hofmann, Jeffrey Irwin, Olivia Johnson, Connor Jones, Chloe Jones, Jaelynne King, Allison Kiracofe, Madison Kuck, Oliver Kutter, Maggie Lewis, Mckenna Mccabe, Evan Mccomb, Allie Mclaughlin, Haley Meeks, Emma Mills, Madeline Montgomery, Ruby Moore, Titus Moreland, Isabella Nichting, Kieyn Parizek, Caleb Pyle, Landon Richardson, Elizabeth Rios, Caylee Roberts, Lillian Rossi, Asher Satterfield, Jaxon Schamel, Annabelle Smith, Benjamin Staley, Paisley Swihart, Noah Turner, Salvatore Walter, Parker Wells, Abigail White, Chloe White, Eli Williams, and Madelynn Witt.

7th Grade Merit Roll: Carly Alcorn, Samantha Atkinson, Jude Beneke, Avery Campbell, Briella Conklin, Dana Devilbiss, Ayden Ditmer, Trinity Elliott, Kolton Elmore, Adison Hodapp, Lauren Mckee, Trenton Moore, Cherokee Perdue, Chloe Pyle, Richard Robbins, Aiden Rose, Brianna Smith, Faith Steiner, Kendall Strietz, and Lilyan Wyatt.

8th Grade Honor Roll: Raya Ahmed, Brooklyn Ballinger, Bryson Blaylock, Jocelyn Bowling, Piper Bratton, Gracie Bresher, Billy Bruce, Josey Butler, Sophia Calvert, Haydn Cohorn, Keyson Cook, Alyza Cooper, Dylan Cross, Kinley Curry, Miller Dare, Skyler Derksen, Seth Fecher, JJ Ferriell, Tony Fomin, Kellan Foster, Madison Gentry, Cash Goble, Audrey Helsinger, Emma Hittle, Linus Hubbard, Noah Hurd, Mackenna Jennings, Fletcher Jerdon, Amiyah Jones, Kehilina’i Kaauamo, Maneet Kang, Sawyer Keating, Trevor Lensch, Lily Mackey, Aiden Marit, Max Martin, Mylee Mccloud, Layla Michael, Miley Moore, Sophia Naudascher, Chase Overholtz, Sylar Pineur, Lillyann Richardson, Landen Schaeff, Nathan Schmidt, Evan Seider, Mitchell Simmons, Breann Smith, Gabe Staker, Noah Stoddard, Izabel Trantanella, Reese Wappenstein, Lillyann Warrix, Violet White, and Annie Zimmer.

8th Grade Merit Roll: Joel Appledorn, Madelyn Ashworth, Abigail Atkins, Wyatt Betzner, Avery Bleil, Lachelle Branham, Rylen Campbell, Daniel Chappel, Reed Daniels, Karina Deaton, Aaleya Garrod, Griffyn Helvey, Victoria Hodgins, Landen Knobloch, Mckenzie Krofta, Alyvia Lawrence, Dane Mcelwain, Wesson Pope, Jared Rodriguez, Caleb Sams, Ryuta Sano, Crosby Schadle, Wyatt Schaefer, Haydn Scott, Sophie Shaner, Kolton Sheley, Kale Weadick, Sophie Williams, and Parker Wilson.

November Students of the Month: 6th grade — Hutch Cross, KJ Combs, Bree Brubaker and Lucy Rambo; 7th grade — Kieyn “KP” Parizek and Bella Nichting; 8th grade — Skyler Derksen, and Trevor Lenchs.

December Students of the Month: 6th grade — Hunter Isbell, Kinley Scarce, Addison Butts, and Owen Garcia; 7th grade — Paisley Swihart and Jaxson Schamel; 8th grade — Billy Bruce and Sophie Naudascher.