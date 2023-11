National Trail High School honor rolls

NEW PARIS — National Trail High School recently released the names of those students listed on the school’s first quarter Superintendent’s Honor Roll, and Principal’s Honor Roll.

Students named included:

Superintendent’s Honor Roll

9th Grade: Maya Palmer, Claire Osswald, Kyle Laird, Jenna Deaton, Madisyn Mann, Gabriella Jordan, Molli Deaton, Nevaeh Standifer, Westin Marker, Allilson Shouse, Aaron Nugent, Chloe Graves, Corban Manlove, Elika (Tobi) Miracle, Scarlett Rutan, Daniel Osswald, Luke Bowers, Lillian Cordle

10th Grade: Morgan House, Kellen Laird, Drew Rogers, Grace Osswald, Tayten Reynolds, Madelyn Ditmer, Braydan Lee, Avery Lanman, Hunter Ruebush, Raegen Holland, Kenton Johnson, Jailynn Johnson, Ava Spalding, Liam Conway, Kylie Schul, Jacob Farno, Braylon Coffey

11th Grade: Miranda Kathryn Ott, Luke Pool, Dillon James Graves, Lyla Fudge, Isabelle Anderson, Ethan Kosier, Miles Rogers, Kylee Vaughn, Josie Stiner, Jameson Armstrong, Silas Prather, Aaron James Wilson, Aubriana Wilson, Breanna Melling, Ethan Osswald, Jace Hoblit, Grant Deaton, Kaitlyn Schweizer

12th Grade: Aidan Pearson, Jamison Watts, Addison Sparks, Aaliya Rehmert, Gretchen Lee, Eleanor Hake, Kynzie Everman, Alyssa Ibarra, Mariah Phillips, Bryce Thompson, Blake Osswald, Madelyn Fischer, Madison Palmer, Draken Utley, Jaleah Coffey, Miya Ditmer, Ashlyn Hoover, Samantha Casteel, Evan Porter, Cadence Hammond, Hayden Toothman, Thema Weldy, Clifton Doolin, Abby Anderson

Principal’s Honor Roll

9th Grade: James Morgan, Tucker Mitchell, Olivia Day, Nicholas Clark, Evan Gierzak, Brooklynn Cheek, Jasymn Collins

10th Grade: Victoria Maglio, Chase Wills, Evie Hoffman, Tayden Blevins, Jaylin Hurd, Lexi Lynn, Brisa Landeros, Molly Hall, Luke Vernon, Audrey Sorice, Blakeley Quisenberry, Ethan Hardy, Jackson Skinner, Ollie Mason

11th Grade: Joshua Osswald, Kyleigh Ray, Nicholas Brubaker, Trinity Rothwell, Megan Irvin, Colton Hibbard, Zahary Lawson, Logan Riesenbeck, Jason Thacker, Macyn Patton, Nahaniel Tirey, Gavin Vance, Jodyn Curtsinger, Dyan Duffie, Cameron Turner

12th Grade: Joseph Garden, Dallas Pieratt, Hannah Holsapple, Nicholas Berry, Brandon DeCan, Chase Ruebush, Cooper Lee, Lillian Allen