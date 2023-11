Twin Valley South High School Honor Roll

WEST ALEXANDRIA — Twin Valley South High School has released the names of those students listed on the school’s honor roll for the first quarter. Students named included:

Honor Roll (3.6-4.0*)

9th grade: Landyn Adams*, Ellie Arnett*, Karly Arnold*, Lucas Barlow, Noelle Bassler*, Ryliee Caldwell*, Dalton Clearmont, Kierstyn Coffman*, Evan Day*, Samuel DeHart*, Ethan Evans, Wyatt Harrod, Olivia Hoover*, Parker Howard, Peyton Howard*, Mya Hundley, Adisen Johnson, Kelsie Maggard*, Owen McKee*, Kynlee Metzger*, Dustin Miller*, Alexi Nicolini, Trenton Ray*, Levi Ritchie, Joseph Shewman, Amelia Suggs*, Clarity Wharton*, Brian Young

10th grade: Madison Adams, Michael Bradford, Chloe Clopper*, Luke Cross, Brylii Day, Rhett Emig*, Conner Grant*, Kaylee Johnson, Eshton Justice, KayLee Lipps, Tori McRill*, Luke Menke*, Lainey Mercer*, Logan Mershon*, Dalton Napier, Paul Reed, Makenzye Stansberry, Allyssa Summers*, Tyler Thuma, Tyler Wampler, Logan Wells, Aidan White*, Kiturah White*, Emilee Zinn

11th grade: Maci Arndts*, Caden Bishop, Brody Bowen*, Valen Burkett*, Allison Cole*, Aaron Collins*, Melissa Driver*, Zion Gade, Anabelle Gerken*, Brooklynn Grover*, Jenna Henkes*, Shyanna Hoisington*, Michelle Johnson, Rachel Keathley, Myleigh Lakes, Brayden Perry*, Jordan Ritchie*, Gracie Robinson, Alexandra Thompson*, Lillian Wharton*, Lucy Zimmer*

12th grade: Kaidlyn Allison*, Alayna Brush*, Brayden Childers*, Zachary Cook*, Dalton Cornett*, Gage Crase*, Abigail Crouse*, Gabrielle Gartrell*, Wesley Hager, Taylor Helling, Cais Kingsley, Brandon McKee, Eric Murphy, Peyton Pitcox*, Rylee Ray*, Mina Roosa, Brylee Simpson, Hannah Thorpe*, Jace Thuma, Seth Vorhis*, Clayton Woodgeard*

Honor Roll (3.3-3.59)

9th grade: Desirae Brakefield, Dylan Clearmont, Alexis Jenkins, Noah Moneymaker, Chloe Moreland, Hunter Todd

10th grade: Keauna Abner, Laiden Carver, David Galliher, Hayley Haggard, Luke Pack, Christopher Pence, Karsyn Roell

11th grade: Aubriel Arvai, Kyra Davis, Jacob Ditton, Isaiah Farren, Tyler Hawley, Pierce Henkes, Carson Hurst, Savannah Junkins, Jayce Mowell, Corbin Newport 12th grade: Seth Carver, Kara McCoy, Rebecca Shindeldecker